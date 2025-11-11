Ауа райы болжамы: Бірнеше өңірінде дауылды ескерту жарияланды

"Қазгидромет" РМК 11 қарашаға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Елдің солтүстігінде, батысында және шығысында жауын-шашын мен көктайғақ күтіледі.
Астана: Күн бұлтты, жаңбыр мен қар, көктайғақ болады. Желдің жылдамдығы 9–14, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы тәулік бойы 0...+2°С.
Алматы: Күн бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 3–8 м/с. Күндіз +9…+11°С, түнде +1...+3°С.
Шымкент: Күн ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 5–10 м/с. Күндіз +13...+15°С, түнде +1…+3°С.
Ақтау: Күн ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 3–8 м/с. Күндіз +18...+20°С, түнде +10...+12°С.
Ақтөбе: Бұлтты, жаңбыр, жел 5–10 м/с. Күндіз +6...+8°С, түнде +3…+5°С.
Атырау: Күн ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 4–9 м/с. Күндіз +11…+13°С, түнде +4…+6°С.
Жезқазған: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 6–11 м/с. Күндіз +6...+8°С, түнде +1...+3°С.
Қарағанды: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 9–14, екпіні 15–20 м/с. Күндіз және түнде -1...+1°С.
Көкшетау: Ауыспалы бұлтты, жаңбыр мен қар, жел 9–14, екпіні 15–20 м/с. Күндіз +1...+3°С, түнде 0...+2°С.
Қонаев: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 9–14 м/с. Күндіз +9...+11°С, түнде 0...+2°С.
Қостанай: Ауыспалы бұлтты, жаңбыр мен қар, жел 9–14 м/с. Күндіз +2...+4°С, түнде -1...-3°С.
Қызылорда: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 7–12 м/с. Күндіз +11...+13°С, түнде +3...+5°С.
Павлодар: Ауыспалы бұлтты, жаңбыр мен қар, жел 9–14, екпіні 15–20 м/с. Күндіз +1...+3°С, түнде 0...-2°С.
Петропавл: Ауыспалы бұлтты, жаңбыр мен қар, жел 15–20 м/с. Күндіз 0...+2°С, түнде 0...-2°С.
Семей: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 7–12, екпіні 15–18 м/с. Күндіз +1...+3°С, түнде -1...-3°С.
Талдықорған: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 5–10 м/с. Күндіз +7...+9°С, түнде -5...-7°С.
Тараз: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 9–14 м/с. Күндіз +13...+15°С, түнде -1...+1°С.
Түркістан: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 8–13 м/с. Күндіз +13...+15°С, түнде +1...+3°С.
Орал: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 7–12 м/с. Күндіз +5...+7°С, түнде +1...+3°С.
Өскемен: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 7–12, екпіні 15–18 м/с. Күндіз 0...+2°С, түнде -2...-4°С.