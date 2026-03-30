Атыраудағы арнайы қабылдау бөлімінде қамауда отырған ер адам қайтыс болды
Атырау полициясының арнайы қабылдау орнында ер адам көз жұмды.
Бүгiн 2026, 11:37
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 11:37Бүгiн 2026, 11:37
126Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Атыраудағы полиция басқармасының арнайы қабылдау орнында ер адам өлі күйінде табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
29 наурызында Атырау қалалық полиция басқармасының арнайы қабылдау орнында 55 жастағы ер адамның мәйіті табылған.
Өз-өзіне қол жұмсау дерегіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның барлық мән-жайлары анықталуда. Өзге ақпарат тергеу мүлдесіне сәйкес жариялауға жатпайды, - деп хабарлады Атырау облысының ПД баспасөз қызметі.
