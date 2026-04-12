Атырауда полицейлер жол үстінде есінен танып қалған жүк көлігінің жүргізушісіне көмектесті
Атырау–Құлсары тас жолында есінен танып қалған жүк көлігі жүргізушісіне полицейлер алғашқы көмек көрсетті.
Бүгiн 2026, 14:38
32Фото: ©BAQ.KZ архиві/Ербол Бекболат
Атырауда полицейлер жол үстінде есінен танып қалған жүк көлігінің жүргізушісіне көмектесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Атырау облысы ПД Жылдам қимылдайтын арнайы жасақ қызметкерлері Мақат ауданынан іссапардан қайтып келе жатқан сәтте Атырау–Құлсары тас жолы бойында жолдан шығып кеткен Shacman жүк көлігін байқайды.
Оқиға орнына дереу тоқтаған полиция қызметкерлері көлік жүргізушісінің есінен танып қалғанын анықтап, жедел түрде алғашқы медициналық көмек көрсетеді. Кейін жедел жәрдем қызметі шақыртылып, 43 жастағы Өзбекстан Республикасының азаматы оқиға орнына келген медицина қызметкерлеріне тапсырылды.
Полиция қызметкерлерінің жедел әрі кәсіби әрекеттерінің арқасында азаматқа дер кезінде көмек көрсетіліп, оқыс оқиғаның алдын алынды.
