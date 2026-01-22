Атырауда ер адамға бір уақытта екі шабуыл жасалып, аяусыз соққыға жығылған

Әлеуметтік желілерде Атырауда ер адамға жасалған қатты соққы бейнесі таралуда. Көрген куәгерлердің айтуынша, оқиға қаладағы бір барда түнгі уақытта болған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Белгілі болғандай, оқиға 18 қаңтарда түнгі уақытта қаладағы «Зиллон» барында болған.
Бейнежазбада бастапқыда төбелес мекемеде өрши бастағаны көрінеді: екі ер адам бір адамға шабуыл жасап, соның бірі әсіресе қатал соққы қолданады. Сол сәтте үшінші ер адам араласуға тырысса да, ол да соққыға ұшырайды.
Төбелес кейін көшеге шығып жалғасып, зардап шеккен адам тағы да шабуылға ұшырайды.
Оқиға бойынша күдіктілер ұсталды. Ұсталғандар – 32 және 33 жастағы ер адамдар. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша «Бұғақылық» бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды, - деп хабарлады Атырау қалалық полиция департаменті.
Полиция оқиғаның барлық дерегін тергеу барысында жариялап отырады.