Атырауда блогерді ұрған екі әйелге үкім шықты
Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
Бүгiн 2026, 03:40
136Фото: istockphoto.com
Атырау соты 2025 жылғы 3 қазанда блогерге қатысты қақтығыста көзделген іс бойынша үкім шығарды. Бұл туралы соттың баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиға туристік қызметке қатысты дәлелденбеген даудан кейін басталған. Сотталушылар блогерді қаладан зират аумағына апарып, сол жерде ұрған деп айыпталды. Әйелдер алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы болып денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіргені дәлелденді.
Сот үкімі бойынша:
- Әрбір сотталушы 1 жылға бас бостандығынан айыру жазасын алды, бірақ оның орындалуы кейінге қалдырылды.
- Моральдық шығын ретінде 1 млн теңге және материалдық шығын ретінде 2,9 млн теңге өндірілді.
Сот ауырлататын мән-жайлар болмағанын, жас балалардың болуын жеңілдететін мән-жай деп таныды. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
