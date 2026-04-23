Атырауда балабақша өртенді

Бүгiн 2026, 19:51
Атырауда балабақша ретінде қайта жабдықталған жеке тұрғын үйден өрт шыққан, деп хабарлайды BAQ.KZ Atyrau Today-ға сілтеме жасап 

Өрт Б. Соқпақбаев көшесі бойында болған. Ғимараттың кіреберіс бөлігі жанған. Өрт сөндірушілер жеткенге дейін мекеме қызметкерлері 10 адамды, оның ішінде 8 баланы өз күштерімен эвакуациялады.

Оқиға орнына келген құтқарушылар 24 шаршы метр аумақтағы өртті жедел сөндірді.

Зардап шеккендер жоқ.

