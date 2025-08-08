Атырауда 2 жасар бала ойнап жүріп кіржуғыш машинаға қысылып қалды

Атырауда 2 жасар бала кіржуғыш машинаға қысылып қалды. Бұл туралы ТЖМ мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Құтқарушылар сәбиді кіржуғыш машинадан алып шықты.
Атырау облысы Құрманғазы ауданындағы аттас ауылда 2 жасар сәби ойнап жүріп кіржуғыш машинаға қыстырылып қалған. Баланы өздігінен шығара алмаған анаға құтқарушылар дереу көмекке барды. Сәбиді жұбатып, оны кір жуатын жабдықтан сәтті шығарып алды. Балақай зардап шеккен жоқ, - деп жазылған хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Ақтауда екі бала балкон қоршауына шығып кеткені хабарланған болатын.