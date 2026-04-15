  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Атырау қалалық полиция басқармасының басшысы қызметінен босатылып, қамауға алынды

Атырау қалалық полиция басқармасының басшысы қызметінен босатылып, қамауға алынды

АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Фото: freepik.com

Ішкі істер министрлігінің тексеруі барысында Атырау қаласы Полиция басқармасының бастығы тарапынан заңға қайшы әрекеттер жасалғаны анықталды. Ол белгіленген тәртіппен ішкі істер органдарынан теріс себептермен жұмыстан шығарылып, уақытша ұстау изоляторына қамалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

 Бұл туралы ҚР Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметі мәлімдеді.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді, – делінген ақпаратта.

Ведомствоның мәліметінше, бұл шешімдер ІІМ-нің заңдылықты сақтауды қатаң бақылау және қызметтік тәртіп пен заң талаптарын бұзған кез келген тұлғаны, атқарып отырған лауазымына қарамастан, міндетті түрде жауапкершілікке тарту қағидатына сәйкес қабылданған.

Наверх