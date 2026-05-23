Атырауда заңсыз айналымнан 4 тоннадан астам балық тәркіленді
Полиция заңсыз айналымнан 4 тоннадан астам балық өнімін, оның ішінде бекіре мен уылдырықты тәркіледі.
Атырау облысында полиция бекіре тұқымдас балықтардың заңсыз айналымының жолын кесті.
Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, Атырау облысында браконьерлік пен балық өнімдерінің заңсыз айналымының жолын кесуге, сондай-ақ Каспий өңірінің биоресурстарын қорғауға бағытталған "Бекіре–2026" жедел-профилактикалық іс-шарасы тұрақты түрде өткізілуде.
Жуырда полиция қызметкерлері заңсыз айналымнан 4 тоннадан астам балық өнімін тәркіледі. Оның ішінде 911 келіден астам бекіре тұқымдас балық және шамамен 1 келі бекіре уылдырығы бар. Тәркіленген өнімнің барлығы "Орал-Атырау бекіре балық өсіру зауытына" тапсырылды.
ЖПІШ басталғалы заңсыз балық аулау, сақтау, тасымалдау және балық өнімдерін өткізуге қатысты 152 құқық бұзушылық анықталды. Жеті қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.
Сонымен қатар заңсыз аулауға арналған 19 құрал мен құқыққа қайшы әрекеттерде пайдаланылмақ болған 10 жүзу құралы тәркіленді. Бұдан бөлек, полиция уәкілетті органдармен бірлесіп тұрғындар мен балық шаруашылығы субъектілерінің өкілдері арасында профилактикалық және түсіндіру жұмыстарын жүргізуде.
Азаматтарға табиғатты қорғау заңнамасының талаптары мен балық өнімдерін заңсыз аулау және айналымға жіберу үшін қарастырылған жауапкершілік туралы ақпарат берілуде. Полиция бұл бағыттағы жұмыстар жүйелі түрде жалғасатынын атап өтті.
Негізгі мақсат — экологиялық қылмыстардың алдын алу және елдің табиғи ресурстарын сақтау. Сондай-ақ азаматтарды қоршаған ортаға ұқыпты қарауға және балықты заңсыз аулау мен айналымға жіберу деректері туралы құқық қорғау органдарына жедел хабарлауға шақырды.
Ең оқылған:
- Театрда 16 жыл еңбек еткен актриса Президенттен күтпеген сый алды
- Ұлттық банк жаңа лимит енгізеді: Енді кім несие ала алмайды
- Ауыр айып тағылып отыр: Қазақстан іздеген ерлі-зайыпты Грузияда қолға түсті
- Қазақстандықтар Құрбан айтта неше күн демалады?
- Атырау облысында зейнетке шыққан мұғалімдерге 7,2 млн теңге өтемақы төленді