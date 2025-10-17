Атырау облысында 7 жасар қызды зорлап, өзенге батырып өлтірген ер адамға үкім шықты

Атырау облысында 7 жасар қызды зорлап, өзенге батырып өлтірген ер адамға өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі облыстық соттың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қылмыс 2025 жылдың маусым айында Құлсары қаласында болған.
Сот мәліметінше, 7 жастағы қыз Курсай өзенінің жағасында серуендеп жүргеннен кейін үйіне қайтып бара жатқан кезде адасып, мас күйдегі жергілікті тұрғынды кездестірген. Бейтаныс ер адам баланы алдап, «үйіңе дейін апарып салам» деп өзімен бірге ертіп кеткен.
Ол қызды алдап өзен жағасына апарып, баланың дәрменсіз күйін пайдаланып, күш қолданып зорлаған. Кейін істеген қылмысын жасыру мақсатында баланы ұрып-соғып, өзенге батырып жіберген, – делінген сотта айтылған сұмдық деректе.
Сот барысында куәгерлердің айғақтары, оқиға орнын қарау хаттамасы, бейнежазбалар мен сараптама қорытындылары күдіктінің кінәсін толық дәлелдеді. Бір бейнежазбада ер адамның баланы өзімен бірге алып бара жатқаны анық көрінеді.
Нәтижесінде сот оны кінәлі деп танып, өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын кесті.
Еске салсақ, Қарағанды облысында да 16 жастағы қызды зорлаған ер адамға үкім шықты. Белгілі болғандай, жәбірленген кәмелетке толмаған қыздың анасы мен өгей әкесі оқиға жайлы алдын ала білген және зорлық жасаған 1987 жылғы жігітке мәжбүрлеп тұрмысқа бермек болған.
Сондай-ақ, бұған дейін Алматы облысында 7-сынып оқушысына азғындық жасаған 7 жасөспірім анықталғанын хабарладық.