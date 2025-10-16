Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алматы облысында 7-сынып оқушысына азғындық жасаған 7 жасөспірім анықталды

Бүгiн, 12:03
418
Бөлісу:
Жалғасбек ТОҚТАМЫСОВ - архив
Фото: Жалғасбек ТОҚТАМЫСОВ - архив

Полицейлер Алматы облысының Қарғалы ауылында жетінші сынып оқушысына азғындық жасады деген жеті күдіктіні анықтады. Бұл туралы балалар омбудсмені Динара Закиева мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Күдіктілердің 7-уі де кәмелетке толмағандар болып шықты.

Бала құқықтары жөніндегі өңірлік уәкіл және психологиялық қолдау орталығының қызметкерлері дүйсенбіден бастап сол жерде жұмыс істеуде, – деп жазды Динара Закиева.

Тергеу жүргізілуде.

Еске салайық, бұған дейін Алматы облысы Жамбыл ауданының Карғалы ауылында 7-сынып оқушысын зорлау фактісі бойынша тергеу жүргізіліп жатқанын хабарладық.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Блогерлердің лотерея өткізуіне байланысты заң қатая ма?
Келесі жаңалық
Қасым-Жомарт Тоқаев: "Мемлекет азаматтық қоғамның өрісін кеңейтуге әрдайым баса мән береді"
Өзгелердің жаңалығы