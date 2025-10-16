Алматы облысында 7-сынып оқушысына азғындық жасаған 7 жасөспірім анықталды

Полицейлер Алматы облысының Қарғалы ауылында жетінші сынып оқушысына азғындық жасады деген жеті күдіктіні анықтады. Бұл туралы балалар омбудсмені Динара Закиева мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Күдіктілердің 7-уі де кәмелетке толмағандар болып шықты.
Бала құқықтары жөніндегі өңірлік уәкіл және психологиялық қолдау орталығының қызметкерлері дүйсенбіден бастап сол жерде жұмыс істеуде, – деп жазды Динара Закиева.
Тергеу жүргізілуде.
Еске салайық, бұған дейін Алматы облысы Жамбыл ауданының Карғалы ауылында 7-сынып оқушысын зорлау фактісі бойынша тергеу жүргізіліп жатқанын хабарладық.