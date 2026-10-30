Астананың сол жағалауында балалар ауруханасы салынады: Онда кімдер емделеді және қашан ашылады?
Астананың Нұра ауданында 200 пациентке арналған жаңа республикалық Балаларға шұғыл медициналық көмек көрсету орталығы салынады. Мұнда тек елорданың емес, Қазақстанның барлық өңірінен келген балаларға күрделі операциялар жасалып, шұғыл көмек көрсетіледі. Құрылыс Президент Жолдауын іске асыру шеңберінде қарастырылған. Жұмыстың қашан басталатынын, аурухананы неліктен дәл сол жағалауда салу ұйғарылғанын және онда қандай пациенттер қабылданатынын BAQ.KZ тілшісі анықтап білді.
Жаңа медициналық кешен Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы» (ҰШМҮО) аумағында, Тұран даңғылының бойында орналасады. Қазір болашақ құрылыс орны бос жатыр.
ҰШМҮО баспасөз хатшысы Назгүл Талипованың айтуынша, болашақ аурухананың ауданы 47 мың шаршы метрді құрайды. Орталық 200 стационарлық төсекке арналған және алдын ала есептеулер бойынша жыл сайын тоғыз мыңға жуық кішкентай пациентті қабылдай алады.
«Мемлекет басшысының Жолдауы аясында Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының аумағында ауданы 47 мың шаршы метр болатын жаңа балалар ауруханасын салу жоспарланып отыр. Құрылыстың басталуы 2027 жылға, ал аяқталуы 2028 жылдың соңына жоспарланған», – деді Назгүл Талипова.
Жаңа аурухана неліктен Астананың сол жағалауында салынады?
Құрылыстың басты себептерінің бірі – елордадағы жұмыс істеп тұрған балалар медициналық мекемелеріне түсетін жүктемені азайту қажеттілігі.
Назгүл Талипованың айтуынша, бүгінгі таңда Астананың сол жағалауында хирургия және травматология бөлімшелері бар жеке балалар ауруханасы жоқ. Сондықтан мамандандырылған медициналық көмекке мұқтаж балаларды қаланың басқа ауруханаларына жіберуге тура келеді.
«Астананың сол жағалауында балалар травматологиясы мен хирургиясы жоқ екенін білесіздер, сондықтан сол жағалаудағы жүктемені жеңілдету қажеттілігі туындады», – деп түсіндірді ҰШМҮО өкілі.
Жаңа орталықтың құрылысы тікелей сол жағалауда балаларға шұғыл көмек көрсету мүмкіндіктерін кеңейтуге және басқа медициналық мекемелерге түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік береді деп күтілуде.
Жаңа ауруханада қандай бөлімшелер пайда болады?
Балалар шұғыл медициналық көмек орталығында 9-ға жуық бөлімше ашу жоспарланған. Негізгі бағыттардың қатарында балалар хирургиясы, травматология, кардиология, токсикология, аллергология, гинекология және нейротравматология бар.
Мұнда ауыр жарақат алған, жүрек және жүйке жүйесі аурулары бар, уланған және шұғыл медициналық араласуды талап ететін басқа да жағдайлардағы балалар емделеді.
Жаңа туған нәрестелерге, оның ішінде шұғыл медициналық көмекке мұқтаж патологиясы бар сәбилерге ерекше көңіл бөлінеді.
Жаңа аурухана заманауи диагностикалық және хирургиялық құрал-жабдықтармен жабдықталады. Бұл дәрігерлерге ішкі ағзалардың зақымдануын тезірек анықтауға және қажетті операцияларды жүргізуге мүмкіндік береді.
Назгүл Талипова түсіндіргендей, ауыр жарақаттар кезінде зақымдану деңгейін бірден анықтау әрдайым мүмкін бола бермейді. Жол-көлік оқиғасынан зардап шеккен баланың ішкі ағзалары зақымдалғаны сырттай байқалмауы мүмкін.
Мұндай жағдайларда заманауи жабдық дәрігерлерге нақты диагноз қоюға және қажет болған жағдайда бірнеше хирургиялық ота жасауға көмектеседі.
Балалар бүкіл Қазақстаннан жеткізіледі
Жаңа аурухана пациенттерді тек Астанадан емес, еліміздің басқа өңірлерінен де қабылдайды. Ең алдымен, әңгіме күрделі диагностиканы, шұғыл операцияны немесе тұрғылықты жері бойынша қолжетімсіз мамандандырылған емдеуді қажет ететін балалар туралы болып отыр.
Қажет болса, кішкентай пациенттерді елордаға санитариялық авиациямен жеткізе алады.
«Ауыр жағдайдағы балалар болса, оларды тек жерүсті жолымен емес, медициналық авиацияның арқасында әуе жолымен де жеткізеді», – деді Назгүл Талипова.
ҰШМҮО өкілі мысал ретінде баланың Қарағанды облысында ауыр жарақат алған, бірақ жергілікті ауруханада дәл диагностика жасауға қажетті жабдық болмаған жағдайды келтірді.
Мұндай жағдайда пациентті Астанаға жібере алады, онда дәрігерлер қосымша тексеру жүргізіп, әрі қарай емдеу тактикасын айқындайды.
Медициналық кешен аумағында санитариялық авиациямен жеткізілетін пациенттерді қабылдау мүмкіндігі де қарастырылған. Аурухана заманауи медициналық жабдықтармен жабдықталады және әртүрлі бағыттағы мамандар бір мекемеде көмек көрсете алады деп жоспарлануда.
Осылайша, кешенді емдеуді қажет ететін балаларға, егер қажетті ем жаңа орталықта қолжетімді болса, әртүрлі мамандардың көмегін алу үшін бірнеше медициналық ұйымға жүгінудің қажеті болмайды.
Құрылыс қашан басталады және ауруханада кімдер жұмыс істейді?
Балалар шұғыл медициналық көмек орталығының құрылысын 2027 жылдың басында бастау жоспарланған. Жұмысты аяқтау 2028 жылдың желтоқсанына межеленіп отыр.
Ғимарат құрылысы мен бөлімшелерді жабдықтаудан бөлек, кадр мәселесін де шешу қажет. Құрылыс барысында мекеменің толыққанды жұмысы үшін қажетті медициналық персонал қалыптастырылады деп болжануда.
Айта кетейік, Астанада Балалар шұғыл медициналық көмек орталығының құрылысы Мемлекет басшысының Қазақстанда үш жаңа балалар ауруханасын салу жөніндегі бастамасын іске асыру шеңберінде қарастырылған.
Жаңа медициналық кешен балаларға, соның ішінде еліміздің шалғай өңірлерінен келген балаларға шұғыл және мамандандырылған көмектің қолжетімділігін арттыруы тиіс. Мұнда кішкентай пациенттер қажетті медициналық көмекті бір жерден ала алуы үшін заманауи диагностика әдістері, хирургиялық емдеу және әртүрлі мамандықтағы дәрігерлердің жұмысы біріктіріледі.
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