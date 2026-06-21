Астананың қақ ортасында өрт шықты
Сарыарқа ауданында қоқыс пен резеңке-техникалық бұйымдар өртеніп, өрт оқшауланды.
Бүгiн 2026, 11:52
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Бүгiн 2026, 11:52Бүгiн 2026, 11:52
94Фото: pixabay.com
Астананың Сарыарқа ауданындағы Кенжин көшесінде жиналып қалған қоқыс пен резеңке-техникалық бұйымдар өртенді.
Өрт сөндірушілер оқиға орнына жеткен кезде ашық жалын мен қою қара түтін байқалған.
Құтқарушылар бірден өрт сөндіру оқпандарын іске қосып, өртті толық сөндіру үшін барлық қажетті шараларды қабылдады. Су үздіксіз беріліп отырды.
Оқиғаның мән-жайы нақтыланып жатыр.
112 қызметіне зардап шеккендер туралы ақпарат түспеген.
Өрт оқшауланды.
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