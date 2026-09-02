Астананың Бас жоспарында крематорий мен екі жаңа зираттың орны белгіленді
Объектінің жобадан алынып тасталғаны туралы хабарланғанымен, елорданың қолданыстағы Бас жоспарында крематорий орны сақталып, бөлек сызбаға түсірілген.
Бұған дейін бірқатар БАҚ өкілдері крематорий Астана қаласының Бас жоспарынан алынып тасталды деген ақпарат таратқан еді. BAQ.KZ тілшісі қала әкімдігіне ресми сауал жолдап, елорданың бұл объектіден шынымен де бас тартқан-тартпағанын және мұндай шешімнің себебін анықтап көрді.
Дегенмен, әкімдік бұл ақпаратты теріске шығарды: крематорий елорданың қолданыстағы бас жоспарында бұрынғыша қарастырылған.
BAQ.KZ ресми сауалына берілген жауапқа сәйкес, Астана қаласының Бас жоспары ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітіліп, 8 тамыздан бастап қолданысқа енгізілген.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 4 тамыздағы №697 қаулысымен бекітіліп, 2026 жылғы 8 тамыздан бастап қолданысқа енгізілген Астана қаласының Бас жоспарына сәйкес, К-1 айналма жолының солтүстік-шығысында «крематорий» объектісін орналастыру қарастырылған, – деп хабарлады әкімдік.
Осылайша, қалалық биліктің ресми жауабына сәйкес, крематорийдің елорданың басты қала құрылысы құжатынан толық алынып тасталғаны туралы ақпарат расталмады.
Крематорий қай жерде қарастырылған?
Әкімдік BAQ.KZ редакциясына ресми жауаппен қатар елорданың бекітілген Бас жоспарынан зираттар схемасын ұсынды. Онда крематорий бөлек объект ретінде көрсетіліп, өзіндік шартты белгімен белгіленген.
Схемаға сүйенсек, оған арналған жер телімі Астананың солтүстік-шығыс шетінде, К-1 айналма жолы мен қала шекарасына тікелей жақын аумақта қарастырылған. Бұл әкімдіктің жауабына толық сәйкес келеді, онда да объект К-1 жолының солтүстік-шығысындағы аумақта орналасатыны айтылған.
Сонымен қатар, крематорий зираттардың нөмірленген тізіміне енгізілмеген. Схемада ол жерлеу аумақтарынан бөлек белгіленген. Ал тиісті экспликацияда крематорийдің өзіне қанша жер телімі бөлінетіні көрсетілмеген.
Сызбада объектіні жобалау немесе құрылысын жүргізу мерзімдері, оның құны және пайдалануға берілетін болжалды уақыты көрсетілмеген. Сондықтан әзірге сөз құрылыстың басталуы туралы емес, крематорийдің Бас жоспарда бекітілуі туралы ғана болып отыр.
Елордада тағы екі жаңа зират салу жоспарланған
Әкімдік өкілдері бүгінде Астана аумағында 5 жұмыс істеп тұрған және 24 жұмыс істемейтін зират бар екенін де хабарлады. Бұл деректер ұсынылған Бас жоспардың сызбасында да көрініс тапқан.
Экспликацияда зираттарға қатысты барлығы 31 объект белгіленген: 29 қолданыстағы және тағы 2 жаңа объект.
Картада №30 нөмірімен белгіленген жаңа зираттардың бірі Павлодар тас жолы бағытында қарастырылған. Оның аумағы 380 гектарды құрайды.
Ал №31 нөмірлі тағы бір жаңа зират Ерейментау тас жолы бағытында жоспарланған. Оның аумағы 87,5 гектар деңгейінде көрсетілген.
Осылайша, Бас жоспарда екі жаңа зират үшін жалпы көлемі 467,5 гектар жер қарастырылған.
Крематорий орналасады деп болжанған жерден алыс емес аумақта бұрыннан бар объектілер де белгіленген. Тіпті солтүстікке қарай Алаш шоссесі ауданында аумағы 5,4 гектар болатын №15 зират орналасқан.
Астанада қандай зираттар бар?
Бас жоспар сызбасынан белгілі болғандай, қолданыстағы 29 зираттың 21-і мұсылмандық, 5-еуі христиандық, ал тағы 3-еуі аралас мәртебеге ие. Жаңадан түсетін екі жерлеу орнының қай дінге тиесілі екендігі ұсынылған схемада белгіленбеген.
Картада жұмыс істеп тұрған және жабылған зираттар, болашақ объектілердің аумағы, сондай-ақ ені 100 және 300 метр болатын санитарлық-қорғау аймақтары бөлек көрсетілген. Ал крематорий үшін бөлек шартты белгі қолданылған.
Қорытындылай келе, жаңа Бас жоспар елорданың жерлеу инфрақұрылымын бірден бірнеше бағыт бойынша дамытуды қарастырады: екі жаңа зиратпен қатар, құжатта крематорий де сақталып қалған.
Дегенмен, ең басты нақты сұрақтың жауабы әлі белгісіз. Әкімдік Бас жоспарда крематорийдің бар екенін растап, оның орналасатын аумағын көрсеткенімен, объектіні жобалау мен құрылыс жұмыстары қашан басталатынын және оның қашан іске қосылатынын хабарламады.
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