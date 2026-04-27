Астаналық оқушылар Ұлыбританиядағы әлемдік додада 1-орын иеленді
Елордалық оқушылар Ұлыбританиядағы халықаралық чемпионаттың жеңімпазы атанды.
Ұлыбританияның Хэрогейт қаласында Institution of Engineering and Technology ұйымдастырған беделді UK First Lego League Championship халықаралық робототехника чемпионаты өтті.
Қазақстан құрама командасындағы Астана қаласының оқушылары жарыста үздік нәтиже көрсетіп, бірден екі басты марапатты жеңіп алды. Оқушылар робот-ойын бойынша 1 орын және жарыстың үздік командасы атанды. Чемпионатқа Ұлыбритания, Бразилия, Франция, Германия және Словакия сынды елдерден 68 команда қатысты. Команда бұл чемпионатқа Астанада өткен Central Asia First Championship турниріндегі сәтті өнер көрсетудің нәтижесінде жолдама алған. Робот-ойыннан бөлек, қатысушылар «artifacts.kz» атты Қазақстандағы археологиялық артефактілердің онлайн-базасын ұсынды, - деп хабарлады Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.
Министрліктен мәлім еткендей, жоба аясында оқушылар идеядан бастап зерттеу, техникалық әзірлеу және профильді институттармен байланысқа дейінгі толық процесті көрсетті. Жоба технологиялық деңгейімен ғана емес, ұлттық мәдени мұраны сақтауға қосқан үлесімен де жоғары бағаланды.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық оқушының Google грантын жеңіп алғаны хабарланды.
Тағы оқи отырыңыздар:
Ең оқылған:
