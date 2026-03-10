Астаналық оқушылар түстен кейін онлайн оқуға ауысады
Бұл туралы қаланың білім басқармасы ақпарат таратты.
Бұл туралы қаланың білім басқармасы ақпарат таратты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2026 жылғы 10 наурыз күні ауа райының қолайсыздығына, яғни желдің күшеюіне байланысты екінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - делінген білім басқармасы хабарламасында.
