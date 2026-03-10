Астаналық оқушылар түстен кейін онлайн оқуға ауысады

Бұл туралы қаланың білім басқармасы ақпарат таратты.

Бүгiн 2026, 09:56
АВТОР
©BAQ.KZ архиві Бүгiн 2026, 09:56
Бүгiн 2026, 09:56
Фото: ©BAQ.KZ архиві

Бұл туралы қаланың білім басқармасы ақпарат таратты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

2026 жылғы 10 наурыз күні ауа райының қолайсыздығына, яғни желдің күшеюіне байланысты екінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - делінген білім басқармасы хабарламасында.

