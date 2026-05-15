Астананың 1,8 триллион теңге бюджеті қалай жұмсалады?

BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев
Фото: BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

Парламент депутаттары «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы» Конституциялық заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Осыған байланысты Ұлттық экономика вице-министрі Бауыржан Омарбеков жаңа заң қабылданғаннан кейін Астана бюджеті өзгермейтінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қазіргі таңда Астана қаласының бюджеті 1,8 трлн теңге. Оның ішінде республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттер көлемі – 500 млрд теңге. Ал қаланың өз кірісі 1,2 трлн теңге болды. Бұл – 2025 жылдың қорытындысы, – деді Омарбеков Үкіметтегі брифингте.

Вице-министрдің айтуынша, заң қабылданғаннан кейін елорда бюджетінің көлемін ұлғайту немесе қысқарту жоспарда жоқ.

Қаланың ұзақмерзімді және қысқамерзімді стратегиялық құжаттары бар. Астана сол жоспарлар аясында дамуын жалғастырады, – деді ол.

Айта кетейік, 1 шілдеде Астана өзгеріп, оған жаңа мәртебе беріледі.

