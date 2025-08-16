Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанадағы LRT станцияларына атауы беріледі

Кеше, 22:42
CTS.kz
Фото: CTS.kz

2025 жылы 19 тамызда сағат 10:00-де Астана қаласы мәслихатының сегізінші сайланымының кезектен тыс сессиясы шақырылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы мәслихаттың ресми сайтында жарияланды.

Сессияның қарауына келесі сұрақтар енгізіледі:

  1. Астана қаласының жеңіл рельсті көлік станцияларына атау беру туралы.
  2. «Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласын басқару тәсімі туралы» Астана қаласы мәслихатының 2023 жылғы 9 тамыздағы № 62/7-VIII шешіміне толықтыру енгізу туралы.
  3. Астана қаласында құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының құрамы туралы.
  4. Астана қаласы мәслихаты депутатының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
