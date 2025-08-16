Астанадағы LRT станцияларына атауы беріледі

2025 жылы 19 тамызда сағат 10:00-де Астана қаласы мәслихатының сегізінші сайланымының кезектен тыс сессиясы шақырылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы мәслихаттың ресми сайтында жарияланды.
Сессияның қарауына келесі сұрақтар енгізіледі:
- Астана қаласының жеңіл рельсті көлік станцияларына атау беру туралы.
- «Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласын басқару тәсімі туралы» Астана қаласы мәслихатының 2023 жылғы 9 тамыздағы № 62/7-VIII шешіміне толықтыру енгізу туралы.
- Астана қаласында құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының құрамы туралы.
- Астана қаласы мәслихаты депутатының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.