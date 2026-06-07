Астанадағы балалар ауылында энергия үнемдейтін ерекше жоба іске қосылды
Жоба балалар ауылының энергия шығындарын азайтып, тәрбиеленушілерді жасыл технологиялармен таныстыруды көздейді.
Эколог күні қарсаңында Астанадағы SOS балалар ауылында күн энергиясын пайдалануға негізделген жаңа жоба іске қосылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Енді мұндағы тәрбиеленушілер тұратын кешеннің бір бөлігі электр энергиясын күн панельдері арқылы алады. Жоба балалар ауылының коммуналдық шығындарын азайтып қана қоймай, балаларды жасыл технологиялармен таныстыруды көздейді.
Эколог күні SOS балалар ауылында күн электр станциялары мен күн батареясымен жұмыс істейтін көше шамдарының ашылу рәсімі өтті. Жоба қытайлық China Energy компаниясының қолдауымен жүзеге асқан.
Күн батареялары балалар ауылының ең үлкен ғимаратының шатырына орнатылған. Жоба аясында күн энергиясын жинақтау жүйесі мен LED-шамдар қойылды.
Салтанатты рәсімде сөз сөйлеген Қытайдың Қазақстандағы елшісі Хань Чуньлинь бұл бастама екі ел арасындағы жасыл энергетика саласындағы ынтымақтастықтың нақты көрінісі екенін айтты.
Бұл жоба ауқымы жағынан үлкен болмауы мүмкін. Бірақ оның мәні ерекше. Бір жағынан балалар ауылын таза энергиямен қамтамасыз етсе, екінші жағынан балалардың бойында экологиялық мәдениет пен жасыл даму құндылықтарын қалыптастыруға ықпал етеді, – деді елші.
Оның айтуынша, орнатылған жүйе балалар ауылының электр энергиясына деген сұранысының шамамен жартысын күн энергиясы арқылы қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осылайша нысан Астанадағы күн энергиясын өндіру, сақтау және тұтыну жүйелері біріктірілген алғашқы әлеуметтік демонстрациялық алаңдардың біріне айналып отыр.
Қытай елшісі Қазақстан мен Қытай арасындағы жаңартылатын энергия саласындағы ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Оның айтуынша, бүгінде екі ел жел, күн және гидроэнергетика бағыттарында бірқатар жобаны бірлесіп жүзеге асырып жатыр.
Қазіргі уақытта Қазақстанда қытайлық компаниялардың қатысуымен жаңартылатын энергия көздері саласында бірнеше ірі жоба іске асырылуда. Олардың жиынтық қуаты шамамен 1,8 гигаваттты құрайды, – деді Хань Чуньлинь.
SOS балалар ауылының директоры Гүлнар Өскенбаеваның айтуынша, бұл балалар мекемесі үшін тек технологиялық жаңалық емес, нақты әлеуметтік қолдау.
Біз Қытай кәсіпкерлері қауымдастығымен екі жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Былтыр жөндеу жұмыстарына қолдау көрсетсе, биыл күн панельдерін орнатуға көмектесті. Қазір жүйе жаңадан іске қосылғандықтан нақты қанша үнем беретінін айту ерте. Бірақ электр энергиясының өндіріліп жатқанын көріп отырмыз, – дейді ол.
Балалар ауылы ай сайын орта есеппен 8 мың киловатт-сағат электр энергиясын тұтынады. Мұнда бүгінде 16 отбасы үлгісіндегі үйде 85 бала тәрбиеленіп жатыр.
Болашақта күн батареяларының санын көбейтіп, электр энергиясына деген қажеттіліктің едәуір бөлігін жаңартылатын энергия көздері арқылы қамтамасыз еткіміз келеді. Коммуналдық қызметтердің құны өсіп жатқан кезде бұл біз үшін өте маңызды, – деді балалар ауылының директоры.
Оның айтуынша, балалар мұндай бастамаларды ерекше қызығушылықпен қабылдайды. Балалар ауылында тәрбиеленушілерге ерте жастан бастап су мен электр энергиясын үнемдеу, қаржылық сауаттылық және табиғатты қорғау мәдениеті үйретіледі.
Жоба аясында балалар үшін арнайы «Жасыл энергетика сабағы» ұйымдастырылды. Инженерлер интерактивті ойындар мен презентациялар арқылы күн энергетикасының жұмыс істеу қағидаларын түсіндірді.
Балалар күн панельдерінің қалай жұмыс істейтінін көріп, энергия үнемдеу, табиғатты қорғау және жаңартылатын энергия көздерінің маңызы туралы мәлімет алды.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, бастама екі бағыттағы нәтижеге қол жеткізуді көздейді:
- біріншісі – балалар ауылының энергия шығындарын азайту,
- екіншісі – балалар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру.
Күн батареяларымен жабдықталған шатыр, жасыл энергия туралы сабақтар мен балалардың қызығушылығы бұл жобаның тек техникалық жаңалық емес, болашаққа салынған инвестиция екенін көрсетті.
Балалар ауылы үшін бұл – энергияны үнемдеудің жаңа мүмкіндігі болса, тәрбиеленушілер үшін – жасыл технологиялармен танысуға жасалған маңызды қадам.
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