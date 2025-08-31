Астанада жұмыс күнінің басталу уақыты өзгереді

Астанада 15 қыркүйектен бастап коммуналдық кәсіпорындар мен мемлекеттік компанияларда жұмыс күнінің басталу уақыты өзгереді деп жоспарланып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл шара жол қозғалысы жүктемесін азайтуға және көлік ағындарын оңтайландыруға бағытталған.
Өзгерістер негізінен қаланың орталық аудандарында орналасқан мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдарға қатысты болады. Ал әлеуметтік нысандардың – мектептердің, медициналық мекемелердің, халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс тәртібі өзгеріссіз қалады.
Аталған шаралар таңғы уақытта көлік ағынын теңдей бөлуге және қаладағы ең көп көлік жүретін магистральдардың жүктемесін азайтуға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек, көлік құралдарын тыйым салынған жерлерде тоқтату мен тұрақ ережелерін бұзу деректеріне қатысты көше-жол желісін әкімшілендіру жұмысы күшейтіледі. Ережені өрескел бұзғандардың көліктері айыппұл тұрағына эвакуацияланады. Сондай-ақ жаңа жылдамдық дәліздері мен қоғамдық көлік бағыттарын құру жұмысы жүргізіліп жатыр. Мұндай тәжірибе өзге мегаполистерде де сәтті қолданылып, оң нәтиже көрсетіп келеді. Алдын ала есептеулер бойынша, енгізілетін шаралар кешені таңертеңгі және кешкі уақытта қала көшелеріндегі жүктемені 15-20%-ға азайтуға мүмкіндік береді, - делінген әкімдік таратқан хабарламада.
Мамандардың айтуынша, бұл шара экологиялық жағдайға да оң әсер етіп, қалалық мобильділіктің жалпы сапасын арттыра алады.
Қазіргі уақытта Астананың әртүрлі аудандарындағы көлік ағындарына кешенді талдау жүргізілуде. Жұмыс күнінің басталу уақытын өзгертумен қатар, басқа да шаралар қарастырылып жатыр. Мысалы, кейбір ұйымдар үшін түскі үзіліс немесе ауысым аяқталу уақытын өзгерту мүмкіндігі.