Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Астанада Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтеді

Бүгiн, 09:15
227
Бөлісу:
Артём Чурсинов
PHOTO
Фото: Артём Чурсинов

Астанадағы ЕХРО халықаралық көрме орталығында Мемлекет басшысының төрағалығымен Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл кеңес – Қазақстанның цифрлық технологиялар, ғылыми зерттеулер және инновациялар саласында Орталық Азиядағы жетекші ойыншыға айналу жолындағы маңызды қадамдарының бірі.

Кеңеске Президент Қасым-Жомарт Тоқаев төрағалық етеді. Ал кеңес тізгінін Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев ұстап, модераторлық етеді. Дөңгелек үстелге қатысушылар қатарында Премьер-министр Олжас Бектенов, Президенті әкімшілігінің басшысы Айбек Дәдебай, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Сағымбаев, сонымен қоса салалық министрліктің министрлері бар.

Астанада Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтеді

Күн тәртібінде "Адами капитал және білім беру саласындағы жасанды интеллект" тақырыбы қаралады.

Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңес – саладағы мемлекеттік саясатты үйлестіру мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлейтін консультативтік-кеңесші орган. Оның жұмысы мамандардың біліктілігін арттыруға, қажетті инфрақұрылымды дамытуға және инновацияларды қолдауға бағытталады.

Астанада Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтеді

Кеңестің жұмысына жетекші халықаралық сарапшылар, ғалымдар, технологиялық көшбасшылар және мемлекеттік құрылымдардың өкілдері қатысады.

Астанада Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтеді
Астанада Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтеді

Кеңес отырысы басталмас бұрын Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллект саласындағы инновациялық стартаптар ұсынылған Digital Bridge Kazakhstan 2025 көрмесін аралайды. Мемлекет басшысы олардың жобаларымен танысады.

Астанада Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтеді
Астанада Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтеді

Күн тәртібіндегі басты тақырыптар:

  • адами капиталды дамыту;
  • білім беру жүйесінде жасанды интеллектіні қолдану;
  • ЖИ-ді мамандар даярлаудағы және экономиканың түрлі салаларына енгізудегі рөлі.

Отырыс Қазақстандағы ЖИ технологияларын дамытудың жаңа кезеңін ашып, елдің инновациялық даму стратегиясында маңызды орын алады деп күтілуде.

Астанада Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтеді

Іс-шараның тәртібі мен қауіпсіздігін мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері, полиция және өзге де тиісті органдар қамтамасыз етуде. Аумақ қатаң бақылауға алынған, ал жиынға кіру бірнеше деңгейлі тексеріс арқылы жүзеге асырылды.

Астанада Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтеді

Журналистер залға жайғасып, жиынның басталуын күтуде. Отырыс Астана уақытымен 10:00-де басталады деп жоспарланған.

Астанада Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтеді
Астанада Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысы өтеді
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Түркістан облысында 100 жастан асқан 51 қария тұрады
Келесі жаңалық
Павлодар облысы өзін-өзі қамтамасыз ететін өңірге айналады
Өзгелердің жаңалығы