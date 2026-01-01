Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Астанада жаңа жылдық отшашу екі жерде ұйымдастырылды

Бүгiн, 09:20
30
Бөлісу:
Астана қаласының әкімдігі
Фото: Астана қаласының әкімдігі

Астанада Жаңа жыл мерекесіне орай қауіпсіздік талаптары толықтай сақталына отырып, демеушілердің қаражаты есебінен мерекелік отшашу өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ қала әкімдігіне сілтеме жасап.

Отшашу 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні сағат 00:00-де екі орыннан – Атырау көпірі маңындағы жағалаудан және Ботаникалық бақ аумағынан атылды.

Фейерверктің ұзақтығы шамамен бес минутты құрады. Оның биіктігі 200 метрге дейін жетіп, әр алаңда 1500-2000 оқ атылды.

Сонымен қатар қаладағы үш алаңда қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен мерекелік концерттер ұйымдастырылды.

Іс-шараларға Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сәкен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, сондай-ақ "Melomen", "Бәйтерек" топтары және өзге де өнер жұлдыздары қатысты.

Мерекелік іс-шаралардың бәрі қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтай отырып өткізілді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
АҚШ-та тұмау жұқтырғандар саны артып келеді
Өзгелердің жаңалығы