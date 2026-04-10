Астанада велосипедпен жүру маусымы 15 сәуірде басталады
Станция желісін 195-ке дейін кеңейту жоспарлануда.
Бүгiн 2026, 05:49
БӨЛІСУ
Фото: depositphotos.com
Бірлескен пайдалану операторы City Transportation Systems компаниясының мәліметі бойынша, 15 сәуірде Астанада жаңа қалалық велосипедпен жүру маусымы басталады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Паспорттарды сол күні таңғы сағат 9:00-ден бастап сатып алуға болады.
Қызметті пайдалану үшін сіз Velobike.kz веб-сайтында тіркелуіңіз керек. Жеңілдікпен пайдаланушылар растау үшін қайта тіркелуі керек, – деп жазылған хабарламада.
Компания сонымен қатар станция желісін 155-тен 195-ке дейін кеңейту және жүйеге 1300 электрлік велосипед қосу жоспарларын жариялады. Жаңғырту қажеттілігі жабдықтың тозуымен және пайдалану тиімділігін арттыру ниетімен түсіндірілді.
Астанадағы бірлескен пайдалану жүйесі 2014 жылдан бері жұмыс істейді және шамамен 750 велосипедті қамтиды.
