Астанада V Еуразиялық экономикалық форум басталды

Форумға ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер мен үшінші елдердің ірі, орта және шағын бизнес өкілдері қатысады.

Бүгiн 2026, 19:33
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ/Артем Чурсинов Бүгiн 2026, 19:33
Бүгiн 2026, 19:33
120
Фото: ©BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Астана қаласында V Еуразиялық экономикалық форум өз жұмысын бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Еуразиялық экономикалық форумның пленарлық отырысының тақырыбы – «ЕАЭО жаһандық цифрлық бәсекеде: жасанды интеллектке басымдық».

Форум Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттері басшыларының қатысуымен өтетін Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысына орай ұйымдастырылып отыр.

Іс-шара Қазақстан Республикасының 2026 жылы Еуразиялық экономикалық одақ органдарындағы төрағалығы аясында өтіп жатыр.

Форумға ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер мен үшінші елдердің ірі, орта және шағын бизнес өкілдері қатысады.

Сонымен қатар шараға:

  • ЕАЭО елдерінің мемлекеттік органдарының басшылары мен өкілдері;
  • үшінші елдердің үкімет мүшелері;
  • халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысуда.

Форум аясында Еуразиялық экономикалық одақ кеңістігіндегі экономикалық ынтымақтастықты дамыту, инвестиция тарту және өзара сауда байланыстарын нығайту мәселелері талқыланады.

Еуразиялық экономикалық форумның тарихы

І Еуразиялық экономикалық форум 2022 жылдың мамыр айында Бішкек қаласында өтті. ЕЭФ-2022 форумының тақырыбы – «Жаһандық өзгерістер дәуіріндегі еуразиялық экономикалық интеграция. Инвестициялық белсенділікке арналған жаңа мүмкіндіктер» болды.

ІІ Еуразиялық экономикалық форум 2023 жылдың мамыр айында Мәскеу қаласында ұйымдастырылды. Іс-шара Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің кезекті отырысына орай өткізілді.

ІІІ Еуразиялық экономикалық форум 2024 жылғы 30 қыркүйек пен 1 қазан аралығында Ереван қаласында өтті. Форум Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа қол қойылғанына 10 жыл толуына арналды.

IV Еуразиялық экономикалық форум 2025 жылғы 26-27 маусым күндері Минск қаласында өтті.

Ең оқылған:

Наверх