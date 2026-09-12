Астанада Төле би көшесінің бір бөлігі 12-13 қыркүйекте жабылады
12 Қыркүйек 2026, 08:18
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12 Қыркүйек 2026, 08:1812 Қыркүйек 2026, 08:18
187Фото: depositphotos.com
Астанада Роза Бағланова көшесінен Ұлы Дала даңғылына дейінгі учаскедегі Төле би көшесінің құрылысын салу жобасы аясында жол жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы қалалық көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы хабарлады.
Осыған байланысты осы жылдың 12 мен 13 қыркүйек күндері Бұқар Жырау мен Төле би көшелерінің қиылысында автокөлік құралдарының қозғалысы толықтай жабылады.
Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерден өз бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы уақытша өзгерістерді ескерулерін сұраймыз. Уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз, – делінген хабарламада.
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