Астанада такси жүргізушісін балағаттаған ер адам 10 тәулікке қамалды
Сот қаулысы заңды күшіне енген жоқ.
18 Тамыз 2026, 07:12
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18 Тамыз 2026, 07:1218 Тамыз 2026, 07:12
75Фото: depositphotos.com
Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты ұсақ бұзақылық жасаған азамат А.-ға әкімшілік қамақ тағайындады.
Сотта анықталғандай, азамат такси қызметін пайдаланып, сапар аяқталғаннан кейін жүргізушіге балағат сөздер айтып, көліктен шығудан бас тартқан және оған қоқан-лоқы көрсеткен. Оқиға әлеуметтік желіде жарияланған бейнежазбадан кейін полицияда тіркелген.
Сот отырысында азамат өз кінәсін толық мойындады.
Сот оны ҚР ӘҚБтК-нің 434-бабының 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танып, 10 тәулікке әкімшілік қамаққа алу жазасын тағайындады.
Сот қаулысы заңды күшіне енген жоқ.
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