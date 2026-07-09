Астанада Сығанақ көшесі жөндеу жұмысына байланысты жартылай жабылады
Учаске кезең-кезеңімен жабылатын болады.
9 Шілде 2026, 22:42
БӨЛІСУ
9 Шілде 2026, 22:429 Шілде 2026, 22:42
91Фото: Depositphotos.com
Астанада 9-16 шілде аралығында Сығанақ көшесінің Қабанбай батыр даңғылынан Арыс көпіріне (М-3) дейінгі учаскесінде жол жабынының үстіңгі қабатын төсеу жұмысы жүргізіледі. Бұл туралы Астана әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Аталған учаске кезең-кезеңімен жабылатын болады. Осыған байланысты көлік қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады, – деп жазылған хабарламада.
Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлап, ықтимал өзгерістерді ескергені жөн.
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