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  • Астанада Сығанақ көшесі жөндеу жұмысына байланысты жартылай жабылады

Астанада Сығанақ көшесі жөндеу жұмысына байланысты жартылай жабылады

Учаске кезең-кезеңімен жабылатын болады.

9 Шілде 2026, 22:42
АВТОР
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Depositphotos.com 9 Шілде 2026, 22:42
9 Шілде 2026, 22:42
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Фото: Depositphotos.com

Астанада 9-16 шілде аралығында Сығанақ көшесінің Қабанбай батыр даңғылынан Арыс көпіріне (М-3) дейінгі учаскесінде жол жабынының үстіңгі қабатын төсеу жұмысы жүргізіледі. Бұл туралы Астана әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Аталған учаске кезең-кезеңімен жабылатын болады. Осыған байланысты көлік қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады, – деп жазылған хабарламада.

Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлап, ықтимал өзгерістерді ескергені жөн.

 

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