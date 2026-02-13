Астанада құрылыс компаниясының басшысы сотталды
Астана қаласының арнайы прокурорлары құрылыс компаниясы басшысына қатысты ірі көлемдегі қаражат жымқыру ісін аяқтады.
Бүгiн 2026, 15:20
78Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Астана қаласының арнайы прокурорлары құрылыс компаниясы басшысына қатысты ірі көлемдегі қаражат жымқыру ісін аяқтады. Кінәлі тұлға мемлекет бөлген бюджет ақшасын заңсыз иемденгені үшін бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қылмыстың мән-жайы
Тергеу барысында анықталғандай, елордадағы проблемалық тұрғын үй кешендерінің бірін аяқтау үшін мемлекеттен қомақты қаражат бөлінген. Алайда, құрылыс компаниясының басшысы сеніп тапсырылған 2,1 миллиард теңгені жеке мақсатына пайдаланып, жымқырған.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру кезінде құқық қорғау органдары мемлекетке келген шығынның бір бөлігін, атап айтқанда 412 миллион теңгені қайтарды.
Сот шешімі
Сот аталған азаматты «аса ірі мөлшерде алаяқтық жасағаны» үшін кінәлі деп танып, келесідей жаза тағайындады:
- 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айыру;
- 10 жыл бойы құрылыс саласындағы коммерциялық ұйымдарда басшылық қызмет атқару құқығынан айыру.
Сондай-ақ, сот үкімімен мемлекетке келтірілген материалдық залал толықтай өндірілді. Қазіргі таңда сот үкімі заңды күшіне енді.
