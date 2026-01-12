Астанада қармен күрес: Көшелер қалай тазаланып жатыр?

Бүгін Астанада қалың қар жауды. Қаланың коммуналдық қызметтері, соның ішінде “Астана-Тазалық”, күшейтілген режимге көшіп, көшелерді, аялдамаларды және жаяу жүргіншілер жолдарын тазалап жатыр.
BAQ.KZ тілшісі қала көшелерін аралап, қар тазалау барысын фотоға түсірді.
Қаладағы негізгі көшелерде – Мәңгілік Ел даңғылы, Қабанбай батыр даңғылы және Дінмұхамед Қонаев көшесінде қар тазалау жұмыстары үздіксіз жүргізіліп жатыр.
Автогрейдерлер мен жүк тиегіштер жолдарды, ал самосвалдар қарды арнайы полигондарға шығарып жатыр.
Қалада бір түннің ішінде 18 мың текше метр қар шығарылған. Барлық жұмыс тәулік бойы жүргізіліп, жолдар мен жаяу жүргіншілер аймақтарына тайғақтан сақтандыру үшін техникалық тұз себілуде.
Тұрғындарға және көлік жүргізушілерге кеңестер:
- Қар жауған күндері немесе тайғақ кезінде жаяу жүруде абай болу қажет;
- Жолда көлік жүргізгенде арақашықтықты ұстау және жылдамдықты азайту маңызды.
- Қар тазаланған көшелерде де мұз қалуы мүмкін, сондықтан төтенше жағдайларға дайын болу керек.
- Қала тұрғындары өз аулаларын, тротуарларын да тазалау жұмыстарына белсенді қатысып, қауіпсіздік шараларын сақтау керек.
Қала әкімдігі хабарлағандай, биыл қыс басынан бері Астанадан 2,2 млн текше метр қар шығарылған.
Бұл – қала инфрақұрылымын қауіпсіз ұстауға арналған үлкен еңбек. Тұрғындар мен көлік жүргізушілердің сақтық шараларын сақтауы қаланы таза әрі қауіпсіз ұстауға қосымша септігін тигізеді.
Фоторепортаждан қала көшелерін тазалап жатқан техниканы, жұмысшыларды және жаяу жүргіншілер жолын көре аласыз. Қар тазалау жұмыстары қала өмірін жеңілдетуге және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған.
Еске сала кетейік, 13 қаңтардан 14 қаңтарға қараған түні Қазақстанда күн суытып, аяз түседі.