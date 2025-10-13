Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанада психикалық дерті бар 6 адам жүргізуші куәлігін алған

Бүгiн, 12:11
164
Бауыржан ЖУАСБАЕВ - архив
Фото: Бауыржан ЖУАСБАЕВ - архив

Астана қаласының прокуратурасы психикалық ауруларға байланысты көлік құралдарын басқаруға тыйым салынған адамдарға қатысты талап-арыз жұмыстарын жүргізді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бас прокуратураның мәліметінше, қала прокуратурасы психикалық ауруы бар деп танылып, осы негізде қылмыстық жауаптылықтан босатылған адамдардың көлік құралдарын басқару құқығы бар-жоғын талдады.

Медициналық қарсы көрсетілімдер тізіміне сәйкес көлік құралдарын қауіпсіз басқаруға тыйым салынған 76 адамның ішінде 6 азаматтың қолданыстағы жүргізуші куәліктері бар екені анықталды.

Осыған байланысты, елорда прокуратурасы азаматқа қатысты азаматтық талап арыз беріп, ол 2025 жылғы 2 шілдедегі сот шешімімен қанағаттандырылып, азаматтың көлік құралын басқару құқығы тоқтатылды.

Ұқсас талап-арыздық жұмыстарды аудандық прокуратуралар жүргізіп, 4 талап арыз беріліп, олардың барлығы сотпен қанағаттандырылды.

Сонымен қатар, талдау нәтижелері бойынша Қылмыстық кодекстің 16 және 91-баптарына өзгерістер енгізу ұсынылды. Бұл өзгерістер сотқа психикалық ауруға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатылған адамдарға қатысты көлік құралын басқару құқығын тоқтату мәселесін қатар қарауға мүмкіндік береді.

