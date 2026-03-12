Астанада мәслихат депутаттарының ІІІ республикалық форумы басталды
Жиынға барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары қатысып отыр.
Бүгiн 2026, 11:25
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 11:25Бүгiн 2026, 11:25
128Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Бүгін елордадағы Тәуелсіздік сарайында Мемлекет басшысының қатысуымен мәслихат депутаттарының ІІІ республикалық форумы өтіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тәуелсіздік сарайында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының ІІІ республикалық форумы өтіп жатыр, - деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.
Ең оқылған: