Астанада мәслихат депутаттарының ІІІ республикалық форумы басталды

Жиынға барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары қатысып отыр.

Бүгiн 2026, 11:25
АВТОР
Ақорданың баспасөз қызметі Бүгiн 2026, 11:25
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Бүгін елордадағы Тәуелсіздік сарайында Мемлекет басшысының қатысуымен мәслихат депутаттарының ІІІ республикалық форумы өтіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Тәуелсіздік сарайында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының ІІІ республикалық форумы өтіп жатыр, - деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.

