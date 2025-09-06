Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанада орталық мемлекеттік органдар арасындағы Спартакиада басталды

Туризм және спорт министрлігі
Фото: Туризм және спорт министрлігі

Жақсылық Үшкемпіров атындағы Жекпе-жек сарайында орталық мемлекеттік органдардың қызметкерлері қатысатын республикалық Спартакиаданың ашылу салтанаты өтті. Биылғы жарысқа 26 мемлекеттік мекемеден 20-дан астам команда, жалпы саны 1000-ға жуық қатысушы қатысуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ҚР Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы Руслан Есеналин өз құттықтау сөзінде: Бұл жарыстың басты мақсаты – спорт арқылы ұжымдық рухты нығайту, салауатты өмір салтын дәріптеу, мемлекеттік қызметшілер арасындағы достық пен сыйластықты арттыру, – деп атап өтті.

4-7 қыркүйек аралығында спортшылар волейбол, футзал, қазақ күресі, үстел теннисі, қол күрес, тоғызқұмалақ, шахмат және 3х3 баскетбол түрлерінен бақ сынайды.

