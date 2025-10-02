Астанада Орталық Азиядағы ең ірі халықаралық технологиялық форум басталды

Бүгін, 2 қазанда Астанада Орталық Еуразиядағы ең ірі халықаралық технологиялық форум – Digital Bridge басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Форум аясында өтетін пленарлық отырысқа Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, Венгрия президенті Тамаш Шуйок қатысады. Сондай-ақ жиынға арнайы ат басын бұрғандардың қатарында G42 International бас директоры (CEO) Мансур Ибрагим Әл Мансури, Telegram негізін қалаушы және бас директоры Павел Дуров, Стэнфорд университетінің ғылыми қызметкері, Google зерттеу директоры Питер Норвиг, Sinovation Ventures, 01.AI бас директоры (CEO) Кай-Фу Ли, Стэнфорд университетінің профессоры Илья Стребулаев, Solana Foundation президенті Лили Лю бар.
Форумның биылғы жылғы тақырыбы – Generative Nation. Форум аясында жасанды интеллект пен технологиялардың Қазақстанға білімге негізделген қоғам құруға және болашаққа нық қадам басуға қалай көмектесетінін талқыға түседі.
Digital Bridge – стартаптар инвестор табатын, корпорациялар жаңа шешімдер ашатын, алсарапшылар тәжірибесімен бөлісіп, жаһандық күн тәртібін қалыптастыратын алаң. Форумның атмосферасы әрдайым ерекше – мұнда жаңа идеялар дүниеге келіп, серіктестіктер құрылады.
Бір алаңда стартаптар, IT-компаниялар, инвесторлар мен халықаралық сарапшылар бас қосып, тәжірибе алмасып, аймақтағы технологиялар мен IT-индустрияның даму бағытын айқындайды.
Форум мазмұнды бағдарламаға құрылған: 100 мың долларлық жүлде қорымен Astana Hub Battle, республикалық Generative Nation Pitch питч-сессиясы, Digital Bridge Awards сыйлығы, IT-компаниялар көрмесі, стартап-аллея, роботтар аймағы және тағы басқа қызықты іс-шаралар өтеді.
Биыл алғаш рет Digital Bridge аясында AI Week өтіп жатыр. Ол жасанды интеллект тақырыбын қамтып, 29 қыркүйектен 4 қазанға дейін бүкіл Қазақстанды қамтитын іс-шаралар өтеді.