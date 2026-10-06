Астанада Оман Сұлтанын қарсы алу рәсіміне дайындық жүріп жатыр
Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саидты ресми қарсы алу рәсіміне дайындық жүріп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген мәртебелі мейманды бүгін Тәуелсіздік сарайында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алады. Қазір мұнда рәсім алдындағы соңғы дайындық пысықталып жатыр.
Сапар аясында екі ел басшылары жоғары деңгейде келіссөз жүргізеді. Кездесуде саяси диалогты нығайту, сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық байланысты кеңейту мәселелері талқыланбақ. Сондай-ақ бірқатар маңызды құжатқа қол қою және мемлекет басшыларының қазақ-оман бизнес форумына қатысуы жоспарланған.
Еске сала кетейік, кеше кешке Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Оман Сұлтанын елорда әуежайында қарсы алды.
Қазақстан Президенті екіжақты қарым-қатынасты дамыту тұрғысынан Оман Сұлтанының сапары тарихи мәнге ие екенін атап өтті.
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