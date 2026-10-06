Астанада Оман Сұлтанын қарсы алу рәсіміне дайындық жүріп жатыр

6 Қазан 2026, 10:42
АВТОР
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©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков 6 Қазан 2026, 10:42
6 Қазан 2026, 10:42
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Фото: ©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков

Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саидты ресми қарсы алу рәсіміне дайындық жүріп жатыр, деп хабарлайды  BAQ.KZ тілшісі.

Фото: ©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков

Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген мәртебелі мейманды бүгін Тәуелсіздік сарайында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алады. Қазір мұнда рәсім алдындағы соңғы дайындық пысықталып жатыр.

Фото: ©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков
Фото: ©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков

Сапар аясында екі ел басшылары жоғары деңгейде келіссөз жүргізеді. Кездесуде саяси диалогты нығайту, сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық байланысты кеңейту мәселелері талқыланбақ. Сондай-ақ бірқатар маңызды құжатқа қол қою және мемлекет басшыларының қазақ-оман бизнес форумына қатысуы жоспарланған.

Фото: ©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков
Фото: ©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков

Еске сала кетейік, кеше кешке Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Оман Сұлтанын елорда әуежайында қарсы алды.

Фото: ©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков

Қазақстан Президенті екіжақты қарым-қатынасты дамыту тұрғысынан Оман Сұлтанының сапары тарихи мәнге ие екенін атап өтті. 

Фото: ©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков

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