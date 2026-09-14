Астанада Нұрмағамбетов көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады

Аталған учаскеде орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі.

14 Қыркүйек 2026, 21:55
АВТОР
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depositphotos.com 14 Қыркүйек 2026, 21:55
14 Қыркүйек 2026, 21:55
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Фото: depositphotos.com

Астанада Нұрмағамбетов көшесінің бір бөлігі 15-17 қыркүйек аралығында уақытша жабылады.

Бұл туралы елорда әкімдігі хабарлады.

Қалдаяқов көшесінен Нәжімеденов көшесіне дейінгі аралықта орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты аталған учаске уақытша жабылады. Көлік қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады.

Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерден маршруттарын алдын ала жоспарлау сұралады. Жөндеу жүргізілетін учаскеде уақытша жол белгілері мен бағыттаушы көрсеткіштер орнатылады.

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