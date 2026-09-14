Астанада Нұрмағамбетов көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Аталған учаскеде орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі.
14 Қыркүйек 2026, 21:55
БӨЛІСУ
14 Қыркүйек 2026, 21:5514 Қыркүйек 2026, 21:55
208Фото: depositphotos.com
Астанада Нұрмағамбетов көшесінің бір бөлігі 15-17 қыркүйек аралығында уақытша жабылады.
Бұл туралы елорда әкімдігі хабарлады.
Қалдаяқов көшесінен Нәжімеденов көшесіне дейінгі аралықта орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты аталған учаске уақытша жабылады. Көлік қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады.
Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерден маршруттарын алдын ала жоспарлау сұралады. Жөндеу жүргізілетін учаскеде уақытша жол белгілері мен бағыттаушы көрсеткіштер орнатылады.
Ең оқылған:
- Астанада шетелдік блогермен видеоға түскен полицейлер жұмыстан қуылды
- Жамбыл облысында вагон алмақ болған азамат 22 млн теңгесінен айырылды: Күдіктілер ұсталды
- Жаңбыр, тұман, қатты жел: Ел аумағында ескерту жарияланды
- Тегін берілетін дәріні заңсыз сатқан: 60-тан астам дәріхана мен медициналық ұйым жазаланды
- Атырау әкімі Шәкір Кейкин қызметінен кетті