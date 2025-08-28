Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанада "мемлекеттік бағдарлама" атын жамылған алаяқтар сотталды

Бүгiн, 12:07
Бауыржан ЖУАСБАЕВ - архив
Фото: Бауыржан ЖУАСБАЕВ - архив

Астанада мемлекеттік бағдарлама атын жамылып, ірі көлемде алаяқтық жасаған екі азаматқа сот үкімі шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Олар бірнеше жыл бойы кеңсе жалдап, жұмыс істеп тұрған ЖШС-лардың деректемелерін пайдаланып, азаматтарға Астана мен Алматы қалаларынан жоғары санатты тұрғын үйді жеңілдетілген шарттармен алуға уәде берген. 

Сондай-ақ мемлекеттік бағдарлама арқылы несие мен қарыз рәсімдеуге көмектесеміз деп жалған келісімшарттар жасап келген.

Нәтижесінде 150 жәбірленушіге жалпы көлемі 1 млрд теңгеден астам шығын келтірілген.

Азаматтар белгілі бір қызметтерді көрсету құқығын растайтын құжаттары жоқ адамдармен несиелеу және тұрғын үй алу саласында мәмілелер жасаудан бас тарту керек,-деді Астана қаласының прокуратурасы.

Сот кінәлілердің кәмелет жасқа толмаған балаларының болуын және келтірілген шығынды жартылай өтегенін жеңілдететін мән-жай ретінде ескерді. Ауырлататын мән-жайлар анықталмаған. Соған сәйкес, әрқайсысына 6 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сонымен қатар, оларды 5 жылға материалдық жауапты және басшылық қызметтер атқару құқығынан айырды. Келтірілген залал сот тәртібімен өндірілді. Үкім заңды күшіне енді.

