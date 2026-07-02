Астанада LRT желісінде өрт шықты
Сығанақ көшесіндегі LRT электр кабельдері өртенді. Оқиға орнына мамандар мен өрт сөндірушілер жедел жұмылдырылды.
Бүгiн 2026, 14:40
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 14:40Бүгiн 2026, 14:40
185Фото: видеодан алынған кадр
Астана қаласының Есіл ауданындағы Сығанақ көшесінде LRT жолдарындағы электр кабельдерінің жануы орын алды. Бұл туралы Төтенше жағдалар министрлігі хабарлады.
LRT мамандары электр желісін кернеуден ажыратқаннан кейін, ТЖМ қызметкерлері Vario Carbon автономды ранцтық өрт сөндіргішінің көмегімен өртті сөндірді.
ТЖМ қызметкерлері өрт сөндіру кадрларымен бөлісті.
Ең оқылған:
- ҰҚК Жақсылық Омардың қалай ұсталғанын көрсетті
- Түркістанда мұғалімдерден пара алған экс-директор қамауға алынды
- Алматыда жеке үйдің жертөлесінен полиэтиленге оралған ер адамның мәйіті табылды
- Әлем чемпионаты: Холанд Норвегияны құтқарды, Мбаппе жаңа рекорд орнатты
- 5 жыл бойы қашып жүрген қазақстандық әйел Түркияда ұсталды