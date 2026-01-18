Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Астанада көшенің ортасында жүк көлігі өртенді

Бүгiн, 10:15
204
Бөлісу:
видеодан кадр
VIDEO
Фото: видеодан кадр

ТЖМ өрт сөндірушілері жанып жатқан автокөлікті жедел түрде сөндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ ведомствоға сілтеме жасап.

Астанада, Байқоңыр ауданында, Алаш тас жолында газ баллонды жабдықталған жүк көлігі өртенді.

Өрт сөндіру бөлімдері келгенге дейін газ баллонды жабдықтың жарылуы болды. ТЖМ күштері көбік ағынын пайдаланып, өртті толықтай сөндірді. Зардап шеккендер жоқ, өрттің шығу себебі анықталуда.

ТЖМ жүргізушілерді еске салады: газ жабдығы бар автомобильдерді пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау, жүйеге үнемі техникалық қызмет көрсету қажет.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
ТЖМ Крещение шомылуы кезіндегі қауіпсіздік ережелері туралы ескертті
Келесі жаңалық
Қазақстанда түркі тілдерін тануға арналған ең ірі ЖИ моделі әзірленді
Өзгелердің жаңалығы