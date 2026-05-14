Қазақстан-Корея дипломатиялық байланысына 35 жыл толды
Астанада корей диаспорасына арналған халықаралық семинар өтеді
29 мамырда Астанадағы «Диаспора саясаты және тарихи мұра: этникалық корейлер қауымдастығы арқылы корей-қазақ ынтымақтастығының болашағы» тақырыбында халықаралық саяси семинар өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Семинар корей қауымдастығының тарихы мен мұрасын, Корея мен Қазақстанның диаспоралық саясат тәжірибесін, сондай-ақ Қазақстандағы корей диаспорасының жетістіктерін жан-жақты талқылауға арналады.
Ұйымдастырушылардың мәліметінше, іс-шара «саясат – мұра – адамдар» қағидаты бойынша үш негізгі сессияға бөлінеді.
Алғашқы сессияда Корея Республикасының шетелдегі отандастарға қатысты саясаты, Қазақстанның этносаралық келісім саласындағы тәжірибесі және Отандастар қоры жүргізіп отырған диаспоралық саясат мәселелері қарастырылады.
Екінші бөлімде Қазақстандағы корей қауымының тарихи мұрасы мен тарихи-мәдени ескерткіштерді бірлесіп сақтау мәселелері талқыланады.
Ал үшінші сессия корей диаспорасының әлеуметтік-экономикалық жетістіктеріне және осы бағыттағы саясаттық ұсыныстарға арналады. Сонымен қатар, Қазақстан мен Корея арасындағы ынтымақтастықтың символдық жобаларының бірі ретінде K-Park бастамасы таныстырылады.
Корея Республикасының Қазақстан Республикасындағы елшілігі семинардың Қазақстандағы корейлердің қоныс аударғанына 90 жыл және Қазақстан мен Корея арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 35 жыл толуы қарсаңында өтуінің символдық мәні зор екенін атап өтті.
Ең оқылған:
- Алматылық әйел онкология институтындағы сараптама нәтижесін бір ай күткен
- Бағдаршамның қызыл түсіне жүгіріп шыққан: Астанада көлік қаққан жасөспірімнің жағдайы ауыр
- «Түркі бауырластығынан» қомақты қаржыға дейін: Қазақстанға Түркиямен одақ құру және ТМҰ не үшін қажет?
- Шетелде жасырынып жүрген 4 қазақстандық елге жеткізілді
- Қазақстанда мұғалімдерге қатысты заң қабылданды: Енді не өзгереді?