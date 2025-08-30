Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанада Конституцияның мейрейтойы тойланды

Бүгiн, 16:56
gov.kz
Фото: gov.kz

Астанада Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы Конституцияның 30 жылдығына орай «Ата заң – Тәуелсіз ел тұғыры» атты мерекелік концерт өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қала әкімдігінің мәліметінше, мұнда 100-ге жуық зейнеткер өнерлерін ортаға салды. Астаналық ақ жаулықты әжелер түрлі ою-нақыштар бейнеленген ұлттық киімдердің сән үлгісін көрсетті.

«Ғасырлар сазы» фольклорлық ансамблі «Керім-ау, айдай» халық әнін, «Әдемі» ансамблінің әншісі Гүлбаршын Матаева «Бұлбұл», «Қырманға кел, қалқатай» әндерін шырқап, концерттің көркін қыздырды. Сондай-ақ «Есіл толқындары» ардагерлер ансамблі «Арайлы Астана» әнін орындады.

Астанада Конституцияның мейрейтойы тойланды

Мерекелік концертті елорда тұрғындары мен қала қонақтары тамашалады.

1995 жылғы 30 тамыз Қазақстан халқы өз елінің Ата заңын қабылдаған күн. Конституция – азаматтардың құқығы мен бостандығының кепілі. Ұлттық құндылықтарымызды сақтап, құрметтеу арқылы біз елімізді күллі әлемге таныстыра аламыз. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық өнерімізді құрметтеп, насихаттау бүгінде әр қазақтың міндеті десек, артық болмас. Бүгінгі іс-шара Конституцияның 30 жылдығына орай ұйымдастырылды. Астаналық өнерлі әрі белсенді ата-әжелеріміз 14 музыкалық нөмір дайындады. Спортқа бейім зейнеткерлер скандинавиялық серуен бойынша көрініс қойды, сәнгер әжелеріміз киім үлгілерін көрсетті. Осылайша, олар астаналықтарға мерекелік көңіл күй сыйлады, - деді Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы Әлеуметтік қызметтерді ақпараттық ілгерілету бөлімінің басшысы Меруерт Нұрғалиева.

