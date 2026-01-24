Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Астанада Конституциялық реформа жөніндегі комиссия отырысы өтіп жатыр

Бүгiн, 14:05
219
Бөлісу:
Конституциялық соттың баспасөз қызметі
Фото: Конституциялық соттың баспасөз қызметі

Астанада Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Комиссия жұмысына Конституциялық сот төрағасы Эльвира Азимова жетекшілік етеді.

Төрағаның орынбасарлары ретінде Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин және Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева белгіленген.

Комиссия құрамына Парламент депутаттары, мәслихат төрағалары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қоғам қайраткерлері, сондай-ақ мемлекеттік органдардың, өңірлердегі қоғамдық кеңестердің, ғылыми орта мен сарапшылар қауымдастығының өкілдері енген.

2025 жылғы 8 қыркүйекте Президент «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу» атты халыққа Жолдауында жасанды интеллект дәуірінде еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі оң ықпал ететін жаңа саяси реформаны жариялады. Мемлекет басшысы «Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» тұжырымдамасы негізінде елімізде бір палаталы Парламент құру бастамасын көтерді. Өздеріңізге белгілі, парламенттік реформаны әзірлеу жөніндегі жұмыс тобы 2025 жылғы қазан айынан бастап белсенді жұмыс атқарды, - деп атап өтті отырысты ашқан комиссия жетекшісі Эльвира Әзімова. 

Сондай-ақ ол жұмыс тобының құрамына кімдер кіргеніне тоқталды. 

Оның құрамына белгілі заңгерлер мен сарапшылар, саяси партиялар және қоғамдық ұйымдардың өкілдері кірді. Осы уақыт аралығында жұмыс тобы барлық ұсынымдарды мұқият зерделеп, жүйеледі, сондай-ақ азаматтардан келіп түскен ұсыныстарды жан-жақты талдады. Азаматтар өз ұсыныстарында тек бір палаталы Парламент мәселесін ғана көтерген жоқ. Осыған орай, Мемлекет басшысы Конституциялық реформа жөніндегі комиссия құру туралы шешім қабылдады, - деді ол.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстандық спортшы мәнерлеп сырғанаудан Төрт құрлық чемпионатында топ жарды
Келесі жаңалық
XXV қысқы Олимпия ойындарына қанша спортшы қатысады?
Өзгелердің жаңалығы