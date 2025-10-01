Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанада конькимен жүгіруден Қазақстан кубогының іріктеу кезеңі өтеді

Бүгiн, 21:47
38
Ұлттық олимпиадалық комитет
Фото: Ұлттық олимпиадалық комитет

Астанада конькимен жүгіруден Қазақстан кубогының іріктеу кезеңі өтеді. Қазір ұлттық құрама елордада оқу-жаттығу жиынын өткізіп жатыр. Одан кейін маңызды республикалық турнир басталады. Қазақстан кубогы 13-15 қазан аралығында өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Оның қорытындысы бойынша жаңа маусымда ел намысын қорғайтын және Олимпиадаға жолдама алу үшін Әлем кубогының іріктеу кезеңдерінде сынға түсетін құрама жасақталады, - делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

2026 жылғы Олимпиадаға іріктеу төрт Әлем кубогы кезеңінен тұрады. Оның біріншісі 14-16 қараша аралығында АҚШ-тың Солт-Лейк-Сити қаласында ұйымдастырылады. Екінші кезең 21-23 қарашада Канаданың Калгари қаласында өтеді.

Үшінші кезең Нидерландтың Херенвен қаласында 5-7 желтоқсан күндері өтсе, төртіншісі 12-14 желтоқсан аралығында Норвегияның Хамар қаласында болады.

