Астанада кинотеатр ғимараты өртенді

Байқоңыр ауданындағы Амангелді Иманов көшесінде орналасқан жеке бір қабатты павильонда болған өртті астаналық өрт сөндірушілер таңертеңнен бері сөндіріп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оқиға орнында құтқарушылар күшейтілген тәртіппен жұмыс істеп жатыр.
Мәлім етілгендей, ТЖМ күштері өртті толықтай сөндірді.
Нақты мәлімет бойынша, жеке тұрған бір қабатты кафе мен оның сыртқы қаптамасы отқа оранған. Жылудың әсерінен жақын маңда тұрған жүк көлігіне зақым келген.
112 қызметіне зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.