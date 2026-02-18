Астанада этномәдени бірлестіктердің жалпы республикалық форумы өтті
Қазақстан халқы Ассамблеясының активі отандастарды 2026 жылғы 15 наурызда өтетін республикалық референдумға белсенді қатысып, азаматтық жауапкершілік танытуға шақырды.
Астанада Достық үйінде этномәдени бірлестіктердің «Жаңа Конституция – әділетті және прогрессивті Қазақстанның берік негізі» тақырыбында жалпы республикалық форумы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Форум жұмысына Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары Марат Әзілханов, Парламент депутаттары, «Әділетті және прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!» жалпыұлттық коалициясының мүшелері, республикалық және өңірлік этномәдени бірлестіктердің басшылары мен активі, ҚХА қоғамдық құрылымдарының, «Ассамблея жастары», сарапшылық қауымдастық өкілдері қатысты.
Форум жұмысына өңірлік Достық үйлері онлайн форматта қосылды.
Бұл облыстардың кең қамтылуын қамтамасыз етті.
Талқылау барысында Жаңа Конституция жобасының негізгі ережелері және олардың мемлекеттің одан әрі дамуы үшін маңызы атап өтілді. Қоғамдық келісімді, бірлік пен ынтымақты нығайтуға, сондай-ақ елдің орнықты және жүйелі дамуының маңызды факторы ретінде этносаралық өзара іс-қимылды дамытуға ерекше назар аударылды.
2026 жылғы 15 наурызда өтетін алдағы республикалық референдумға айрықша мән берілді. Жаңа Конституцияны қабылдау бойынша референдум Қазақстанның саяси жүйесін жаңғыртудың және ел дамуының құқықтық негіздерін ұзақ мерзімді перспективада нығайтудың маңызды кезеңі болатыны атап өтілді.
Құжаттың ауқымды қоғамдық талқылау нәтижесінде әзірленгені және жаңартылған Негізгі заңды қалыптастыруға азаматтардың жаппай қатысқанын айқын көрсететіні атап өтілді.
Іс-шара қорытындысы бойынша форумға қатысушылар Жаңа Конституция жобасын және Мемлекет басшысы бастамашы болған реформаларды бірауыздан қолдайтындарын білдірді.
Қазақстан халқы Ассамблеясының активі қоғаммен ашық диалогты қамтамасыз етуге және жұртшылықты кеңінен тартуға бағытталған ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмысын жалғастыруға дайын екенін растады.
Сондай-ақ отандастарды 2026 жылғы 15 наурызда өтетін республикалық референдумға белсенді қатысып, азаматтық жауапкершілік танытуға шақырды.