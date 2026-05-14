Астанада Ердоғанды салтанатты қарсы алу рәсімі өтті
Тоқаев Түркия президентін Тәуелсіздік сарайында қарсы алды.
Бүгiн 2026, 12:42
Бүгiн 2026, 12:42
87Фото: Ақорда
Тәуелсіздік сарайында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайип Ердоғанды салтанатты қарсы алу рәсімі өтті.
Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия көшбасшысын өзі күтіп алды.
Мәртебелі мейманның құрметіне Қазақстан Республикасы Әуе қорғанысы күштерінің истребителдері Түркия туын бейнелейтін қызыл және ақ түсті жолақтардан із тастап ұшты.
Содан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Режеп Тайип Ердоған бір біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.
Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды.
