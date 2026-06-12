Астанада бірнеше көше уақытша жабылады

Әкімдік қала тұрғындары мен қонақтарынан жол жүру бағыттарын алдын ала жоспарлау кезінде ақпаратты ескерулерін сұрайды.

Бүгiн 2026, 01:39
АВТОР
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pixabay Бүгiн 2026, 01:39
Бүгiн 2026, 01:39
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Фото: pixabay
Астананың бірқатар көшелерінің қиылыстарында ақауы бар асфальт жабындысын ауыстыру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысы уақытша шектеледі.

Қозғалысқа қойылатын шектеулер:

Ж. Нәжімеденов – Қ. Аманжолов көшелерінің қиылысы – 12 маусым сағат 21:00-ден 13 маусым сағат 07:00-ге дейін;

Ж. Нәжімеденов – С. Нұрмағамбетов көшелерінің қиылысы – 13 маусым сағат 21:00-ден 14 маусым сағат 07:00-ге дейін;

С. Нұрмағамбетов – А. Байтұрсынов көшелерінің қиылысы – 14 маусым сағат 21:00-ден 15 маусым сағат 07:00-ге дейін.

Қала тұрғындары мен қонақтарынан жол жүру бағыттарын алдын ала жоспарлау кезінде осы ақпаратты ескерулерін сұрайды.

 

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