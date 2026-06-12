Астанада бірнеше көше уақытша жабылады
Әкімдік қала тұрғындары мен қонақтарынан жол жүру бағыттарын алдын ала жоспарлау кезінде ақпаратты ескерулерін сұрайды.
Бүгiн 2026, 01:39
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Бүгiн 2026, 01:39Бүгiн 2026, 01:39
97Фото: pixabay
Қозғалысқа қойылатын шектеулер:
Ж. Нәжімеденов – Қ. Аманжолов көшелерінің қиылысы – 12 маусым сағат 21:00-ден 13 маусым сағат 07:00-ге дейін;
Ж. Нәжімеденов – С. Нұрмағамбетов көшелерінің қиылысы – 13 маусым сағат 21:00-ден 14 маусым сағат 07:00-ге дейін;
С. Нұрмағамбетов – А. Байтұрсынов көшелерінің қиылысы – 14 маусым сағат 21:00-ден 15 маусым сағат 07:00-ге дейін.
Қала тұрғындары мен қонақтарынан жол жүру бағыттарын алдын ала жоспарлау кезінде осы ақпаратты ескерулерін сұрайды.
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