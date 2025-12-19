Астанада бір түнде екі адам терезеден секіріп қаза тапты

Астанада бір түнде екі адамның терезеден секіріп, қаза табу фактісі анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
18 желтоқсанда полицияға «Хайвил» тұрғын үй кешенінің аумағынан мәйіт табылғаны туралы хабарлама түскен.
Тексеру барысында ер адамның жеке басы анықталды. Алдын ала мәліметтер бойынша, ол өз-өзіне қол жұмсаған. Сондай-ақ қала аумағындағы басқа бір тұрғын үйдің 18-қабатынан тағы бір адам құлап кеткен. Аталған екі дерек бойынша да сотқа дейінгі тергеу басталды, - деп хабарлады Астана қаласының ПД баспасөз қызметі.
Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда.