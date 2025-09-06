Астанада бір көше жөндеу жұмысына байланысты жабылды

Астанада Ақбидай көшесінің бір бөлігі жөндеу жұмысына байланысты жабылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы Ақбидай көшесінің Өндіріс көшесінен Көкше Кемеңгерұлы көшесіне дейінгі учаскеде жоғарғы қабатын салу жұмысын жүргізеді.
Осыған байланысты аталған учаске 6 және 7 қыркүйекте қозғалыс ішінара жабылатын болады. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет, - делінген хабарламада.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады.