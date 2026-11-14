Астанада базар аумағындағы дәмхана өртенді
Өрт сөндірушілер газ баллондарын алып шықты.
14 Қараша 2026, 19:24
БӨЛІСУ
14 Қараша 2026, 19:2414 Қараша 2026, 19:24
32Фото: pixabay.com
Астананың Байқоңыр ауданындағы базар аумағында орналасқан дәмханадан өрт шықты. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, Алаш тасжолындағы 40 тонналық контейнерден жабдықталған дәмхана өртенген. Өрт жиһаз бен тұрмыстық техниканы шарпыған. Жалын 50 шаршы метр аумақты қамтыды.
Өртті сөндіру кезінде құтқарушылар ғимарат ішінен үш газ баллонын жедел алып шыққан. Осының арқасында баллондардың қызып, жарылу қаупінің алдын алған.
Министрлік өрттің толық сөндірілгенін хабарлады. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
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