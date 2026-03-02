Астанада "Ана тілі" олимпиадасының жеңімпаздары анықталды
Астанада «Ана тілі» республикалық зияткерлік олимпиадасының жеңімпаздары марапатталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Биыл олимпиада екінші рет Ғылым және жоғары білім министрлігінің қолдауымен, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының бастамасымен және «Білім-Инновация» халықаралық қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өтті.
Салтанатты шараға мемлекет және қоғам қайраткерлері, депутаттар, тіл жанашырлары, сондай-ақ қазақ тілін қолдап жүрген кәсіпкерлер қатысты.
Іріктеу кезеңіне еліміздің барлық өңірінен 911-сыныптың 2000-нан астам оқушысы қатысты. Үздік нәтиже көрсеткен 64 команда (192 оқушы) республикалық кезеңге жолдама алды. Финалда қатысушылар «Пікірсайыс», «Тілшілер» және «Білімпаздар» бағыттары бойынша бақ сынады.
Олимпиаданың бас жүлдесін Түркістан облысынан келген «Үшарыс» командасы иеленді. Сондай-ақ 11-сыныптың 14 оқушысына еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының білім гранттары табысталды. Атап айтқанда, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті – 5 грант, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті – 5 грант, SDU университеті – 2 грант, Narxoz университеті – 1 грант және Coventry University Kazakhstan – 1 грант бөлді.
Бұдан бөлек, командалар «Үздіктер», «Озаттар», «Мықтылар» және «Белсенділер» аталымдары бойынша марапатталды.
Қазылар алқасының құрамына филолог-ғалымдар, «Білім-Инновация» лицейлерінің мамандары, тәжірибелі әдіскерлер мен белгілі қаламгерлер кірді.
«Ана тілі» олимпиадасының басты мақсаты – қазақ тілін жастар арасында кеңінен насихаттау, оны ғылым мен білімнің тілі ретінде дамыту, сондай-ақ оқушылардың оқу сауаттылығы мен жазу мәдениетін арттыру. Осы бағытта Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы мұғалімдерге әдістемелік қолдау көрсетіп, тіл жанашырларын біріктіретін кәсіби алаңдар ұйымдастырып келеді.
Біздің басты мақсатымыз – сөзге, әдебиетке, тілге қызығушылығы бар дарынды оқушылардың жолын ашып, оларға жаңа мүмкіндіктер ұсыну. Сонымен қатар оқушылар арасында қазақ тілі пәнінің тартымдылығын арттырып, оның зияткерлік әлеуетін көрсетуге мән бердік. Бұл олимпиада жастардың қазақ тіліне қызығушылығын арттыратынына сенімдіміз, – дейді Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының президенті Рауан Кенжеханұлы.
Жоба қазақ тілін терең меңгеруге ынталандырып, оны жастар арасында беделді зияткерлік құндылық ретінде орнықтыруды көздейді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, олимпиада алдағы жылдары дәстүрлі түрде жалғасады.
